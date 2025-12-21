Juventus-Roma | vittoria che va oltre il risultato
Non sempre tre punti sono solo tre punti. La vittoria della Juventus sulla Roma per 2-1 all’Allianz Stadium ha un sapore particolare, perché va oltre il semplice risultato. È stata una prestazione che ha restituito fiducia, carattere e qualità a una squadra che, fino a poche settimane fa, sembrava lontana L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Leggi anche: Teddy Bear Toss, un’emozione che va oltre il risultato sul parquet
Leggi anche: Jannik Sinner: la vittoria che va oltre il tennis
Juventus-Roma LIVE; Juve-Roma, Conceicao e Openda fanno volare Spalletti. Tutte le dichiarazioni; Spalletti: Vittoria più bella da quando sono alla Juve. Cabal è un cavallo, David...; La cura Spalletti funziona: vittorie ed un calendario finalmente amico, la Juventus può pensare in grande.
Juventus-Roma 2-1: Conceicao e Openda firmano il successo bianconero - 1: i bianconeri vincono con i gol di Conceicao e Openda. lifestyleblog.it
Juventus-Roma: formazioni ufficiali, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A - Gli uomini di Spalletti ospitano i giallorossi di Gasperini all'incontro valido per la 16ª giornata di campionato ... tuttosport.com
Juve Roma 2-1: vittoria di carattere dei bianconeri allo Stadium! Decidono le reti di Conceicao e Openda - Juve Roma LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 16a giornata di Serie A 2025/26 (inviato all’Allianz Stadium) – Forte di due vittorie consecutive – l’ultima f ... juventusnews24.com
Bodo Glimt 2-3 Juventus REAZIONE: Jonathan David e Lois Openda RISVEGLIATI dall'incubo CONGELATO
Ieri a Torino, sugli spalti dell’Allianz Stadium, c’erano loro Il gruppo del Juventus Official Fan Club “Alessandro Del Piero” di Massafra ha fatto sentire tutto il proprio sostegno in occasione della sfida di campionato Juventus–Roma. - facebook.com facebook
Juventus-Roma, il gol di Conceiçao allo Sky Tech. VIDEO #SkySport #Juventus #JuventusRoma #SkySerieA #SerieA x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.