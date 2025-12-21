Juventus-Roma | vittoria che va oltre il risultato

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non sempre tre punti sono solo tre punti. La vittoria della Juventus sulla Roma per 2-1 all’Allianz Stadium ha un sapore particolare, perché va oltre il semplice risultato. È stata una prestazione che ha restituito fiducia, carattere e qualità a una squadra che, fino a poche settimane fa, sembrava lontana L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus roma vittoria che va oltre il risultato

© Ilprimatonazionale.it - Juventus-Roma: vittoria che va oltre il risultato

Leggi anche: Teddy Bear Toss, un’emozione che va oltre il risultato sul parquet

Leggi anche: Jannik Sinner: la vittoria che va oltre il tennis

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Juventus-Roma LIVE; Juve-Roma, Conceicao e Openda fanno volare Spalletti. Tutte le dichiarazioni; Spalletti: Vittoria più bella da quando sono alla Juve. Cabal è un cavallo, David...; La cura Spalletti funziona: vittorie ed un calendario finalmente amico, la Juventus può pensare in grande.

juventus roma vittoria oltreJuventus-Roma 2-1: Conceicao e Openda firmano il successo bianconero - 1: i bianconeri vincono con i gol di Conceicao e Openda. lifestyleblog.it

Juventus-Roma: formazioni ufficiali, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A - Gli uomini di Spalletti ospitano i giallorossi di Gasperini all'incontro valido per la 16ª giornata di campionato ... tuttosport.com

Juve Roma 2-1: vittoria di carattere dei bianconeri allo Stadium! Decidono le reti di Conceicao e Openda - Juve Roma LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 16a giornata di Serie A 2025/26 (inviato all’Allianz Stadium) – Forte di due vittorie consecutive – l’ultima f ... juventusnews24.com

Bodo Glimt 2-3 Juventus REAZIONE: Jonathan David e Lois Openda RISVEGLIATI dall'incubo CONGELATO

Video Bodo Glimt 2-3 Juventus REAZIONE: Jonathan David e Lois Openda RISVEGLIATI dall'incubo CONGELATO

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.