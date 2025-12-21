La partita tra Juventus e Roma si è conclusa con il risultato di 2-1 a favore dei bianconeri. I gol di Conceicao e Openda hanno deciso l’esito dell’incontro, permettendo alla Juventus di ridurre le distanze dalla quarta posizione in classifica. Con questa vittoria, Spalletti si avvicina ulteriormente alla zona Champions, mantenendo vive le speranze di qualificazione europea.

La Juventus lancia un segnale alle rivali: per lo scudetto ci sono anche i ragazzi di Spalletti. Allo Stadium la formazione bianconera vince 2-1 contro la Roma e si rimette a -1 dal 4° posto, che varrebbe la qualificazione in Champions League. Per il tecnico bianconero si tratta della 6ª vittoria nelle ultime 7 partite. L’unica sconfitta è stata contro il Napoli, dove ha perso 1-2 in casa. La partita di questa sera è stata decisa dalle occasioni. La Juventus è stata più abile a sfruttare i palloni che ha avuto e ad approfittare degli errori e delle distrazioni dei giallorossi per colpire. Dal punto di vista dell’intensità vediamo una partita con tanti cartellini gialli e tante interruzioni per falli. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus-Roma 2-1, Spalletti vola a -1 dal 4° posto: decidono i gol di Conceicao e Openda

