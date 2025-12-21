Juventus-Roma 2-1 Spalletti vola a -1 dal 4° posto | decidono i gol di Conceicao e Openda
La partita tra Juventus e Roma si è conclusa con il risultato di 2-1 a favore dei bianconeri. I gol di Conceicao e Openda hanno deciso l’esito dell’incontro, permettendo alla Juventus di ridurre le distanze dalla quarta posizione in classifica. Con questa vittoria, Spalletti si avvicina ulteriormente alla zona Champions, mantenendo vive le speranze di qualificazione europea.
La Juventus lancia un segnale alle rivali: per lo scudetto ci sono anche i ragazzi di Spalletti. Allo Stadium la formazione bianconera vince 2-1 contro la Roma e si rimette a -1 dal 4° posto, che varrebbe la qualificazione in Champions League. Per il tecnico bianconero si tratta della 6ª vittoria nelle ultime 7 partite. L’unica sconfitta è stata contro il Napoli, dove ha perso 1-2 in casa. La partita di questa sera è stata decisa dalle occasioni. La Juventus è stata più abile a sfruttare i palloni che ha avuto e ad approfittare degli errori e delle distrazioni dei giallorossi per colpire. Dal punto di vista dell’intensità vediamo una partita con tanti cartellini gialli e tante interruzioni per falli. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
Leggi anche: Juve Roma 2-1: vittoria di carattere dei bianconeri allo Stadium! Decidono le reti di Conceicao e Openda
Leggi anche: Juventus-Roma 2-1, Openda e Conceiçao regalano la vittoria ai bianconeri
Juventus-Roma LIVE; Juventus-Roma 2-1: Baldanzi non basta, Spalletti rovina il Natale a Gasp; Serie A, Juventus-Roma 2-1: Spalletti avvicina il 4° posto con Conceiçao e Openda; Serie A | Juventus-Roma | Il tabellino.
Juventus-Roma 2-1: video, gol e highlights - La Juventus trova la seconda vittoria consecutiva in campionato e, dopo il Bologna, batte anche la Roma, che esce ancora sconfitta da uno scontro diretto. sport.sky.it
La Juventus vince ancora, battuta la Roma 2-1 - 1 dal quarto posto occupato proprio dai giallorossi. iltempo.it
Serie A, Juventus-Roma 2-1: Spalletti avvicina il 4° posto con Conceiçao e Openda - Con un gol per tempo i bianconeri regolano i giallorossi e si portano a - msn.com
Juventus-Roma 1-0 a fine primo tempo Come finirà la partita dell'Allianz Stadium - facebook.com facebook
Juventus-Roma, Conceiçao out per infortunio alla coscia sinistra #SkySport #Juventus #JuventusRoma #SerieA #SkySerieA #Conceicao x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.