Juventus-Roma 2-1 Gasperini | Abbiamo una base notevole dobbiamo migliorare la rosa

La partita tra Juventus e Roma si è conclusa con il risultato di 2-1 a favore dei bianconeri. La Roma continua a mostrare segnali di crescita, ma deve lavorare ancora per migliorare la rosa. Gasperini ha sottolineato come la squadra abbia una base solida, tuttavia sono necessari ulteriori investimenti per competere ai massimi livelli. La sconfitta di oggi evidenzia le aree di miglioramento e invita a riflettere sulle prossime sfide.

La Roma esce sconfitta nuovamente in uno scontro diretto, cadendo 2-1 all'Allianz Stadium contro la Juventus, che adesso si porta a un solo punto dai giallorossi in classifica. Al termine della partita, Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport: " Nel primo tempo è mancata qualità nel servire gli attaccanti, nel secondo tempo è mancata precisione. Metterei il punto esclamativo sulla prestazione di tanti giocatori, non sulla squadra. Non era facile giocare contro la Juve con così tante assenze. La Roma deve essere fiduciosa, deve costruire una rosa forte. Ha una base notevole. Sono convinto possiamo fare bene ".

