Juventus proposta monstre dall’Arabia | sul tavolo di Elkann un’offerta per il controllo del club
Juventus, emissari sauditi all’assalto: offerta shock per la maggioranza delle quote. Tutti gli aggiornamenti Le voci sul futuro societario della Juventus tornano a circolare con insistenza attorno alla Continassa, riaccendendo le speculazioni su un possibile cambio di proprietà. Come riportato da Tuttosport, nelle ultime ore si sarebbe registrato un rinnovato interesse da parte di emissari . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Juventus, Tether fa sul serio: pronta una nuova offerta da oltre 2 miliardi per Exor | ESCLUSIVO - Tether non si fermerà alla prima offerta presentata al CdA di Exor: pronto un nuovo assalto da oltre 2 miliardi di euro per la Juventus ... calciomercato.it
Juventus, Cambiaso al Manchester City? L'impatto a bilancio, plusvalenza monstre - Secondo quanto viene riportato da Sky Sport, i Citizens stanno preparando l’assalto all’esterno bianconero con ... calciomercato.com
Juventus, proposta irrinunciabile per Locatelli: può partire a gennaio - Nonostante qualche spunto lanciato da Teun Koopmeiners e l’ottimo ingresso in campo di McKennie, il centrocampo della Juventus ha evidenziato nuovi limiti strutturali anche contro l’Atalanta. calciomercato.it
Rilancio di #Tether La risposta di #Exor sarà no, anche se la proposta fosse superiore al valore della #Juventus - facebook.com facebook
John #Elkann risponde personalmente alla proposta di acquisto da parte di #Tether. #Juventus #Agnelli x.com
