La miglior partita della Juventus di Luciano Spalletti? Probabilmente sì. Per ordine, continuità, convinzione e volontà di vincerla. Finisce 2-1 per i bianconeri che si rilanciano nella corsa al quarto posto, portandosi a -1 da una Roma in difficoltà più per meriti altrui che non per demeriti propri. La squadra di Gasperini è stranamente imprecisa, ruvida nelle giocate e poco creativa nei suoi uomini offensivi, non a caso tutti sostituiti molto presto dal mister. Fanno meglio i subentrati davanti, Bailey a parte che dura una ventina di minuti prima di rifarsi male: Ferguson e Baldanzi architettano il gol che accende il finale, l’1-2 che mette apprensione alla Juventus negli ultimi dieci minuti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Juventus, lo squillo di Spalletti: svolta la stagione?

Leggi anche: Juventus, a Bologna la svolta di Spalletti: identità ritrovata e Yildiz leader

Leggi anche: Juventus: missione di Spalletti, salvare la stagione

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Inter-Bologna, il tifoso arabo fa scoppiare lo scandalo Supercoppa | .it; Allegri, offese a Oriali? Arriva la multa, quanto deve pagare | .it; Garlasco, sospetti su Stasi: la parola che ha condannato Chiara | .it; Askatasuna scatena il caos: È solo l'inizio, poi gli scontri con la Polizia | .it.

Svolta Spalletti alla Juventus: ecco il dato che incorona il suo lavoro - E' questo il cammino della Juventus da quando alla guida della squadra bianconera c'è. tuttomercatoweb.com

Juventus, la svolta arriva dall’Europa: tre rinforzi per Spalletti - Nel gelo di Bodo, “Iceman” Jonathan David ha regalato tre punti pesanti ai bianconeri al termine di un match pazzo. calciomercato.it

Spalletti verso la rivoluzione in Juve-Roma: svolta Mckennie e cambio modulo in vista, le ultime - L'allenatore di Certaldo sta facendo le ultime prove in vista del big match di sabato contro i giallorossi di Gian Piero Gasperini ... msn.com