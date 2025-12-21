Juventus lo squillo di Spalletti | svolta la stagione?
La miglior partita della Juventus di Luciano Spalletti? Probabilmente sì. Per ordine, continuità, convinzione e volontà di vincerla. Finisce 2-1 per i bianconeri che si rilanciano nella corsa al quarto posto, portandosi a -1 da una Roma in difficoltà più per meriti altrui che non per demeriti propri. La squadra di Gasperini è stranamente imprecisa, ruvida nelle giocate e poco creativa nei suoi uomini offensivi, non a caso tutti sostituiti molto presto dal mister. Fanno meglio i subentrati davanti, Bailey a parte che dura una ventina di minuti prima di rifarsi male: Ferguson e Baldanzi architettano il gol che accende il finale, l’1-2 che mette apprensione alla Juventus negli ultimi dieci minuti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Leggi anche: Juventus, a Bologna la svolta di Spalletti: identità ritrovata e Yildiz leader
Leggi anche: Juventus: missione di Spalletti, salvare la stagione
Inter-Bologna, il tifoso arabo fa scoppiare lo scandalo Supercoppa | .it; Allegri, offese a Oriali? Arriva la multa, quanto deve pagare | .it; Garlasco, sospetti su Stasi: la parola che ha condannato Chiara | .it; Askatasuna scatena il caos: È solo l'inizio, poi gli scontri con la Polizia | .it.
Svolta Spalletti alla Juventus: ecco il dato che incorona il suo lavoro - E' questo il cammino della Juventus da quando alla guida della squadra bianconera c'è. tuttomercatoweb.com
Juventus, la svolta arriva dall’Europa: tre rinforzi per Spalletti - Nel gelo di Bodo, “Iceman” Jonathan David ha regalato tre punti pesanti ai bianconeri al termine di un match pazzo. calciomercato.it
Spalletti verso la rivoluzione in Juve-Roma: svolta Mckennie e cambio modulo in vista, le ultime - L'allenatore di Certaldo sta facendo le ultime prove in vista del big match di sabato contro i giallorossi di Gian Piero Gasperini ... msn.com
Il Milan che sta per atterrare a Riyadh, è un Milan in cerca del primo squillo sontuoso, in stagione. All'orizzonte la possibilità di conquistare la nona Supercoppa italiana nella propria storia, agganciando, così, la Juventus. La possibilità per Massimiliano Allegri facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.