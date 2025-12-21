Juventus il report su Rugani Conceicao e McKennie
All’indomani di Juventus – Roma, questa mattina al J Medical si sono sottoposti ad accertamenti diagnostici Daniele Rugani, Francisco Conceicao e Weston McKennie. Nessuna lesione per il portoghese e lo statunitense mentre il difensore ha rimediato una lesione di medio grado al gemello mediale della gamba destra e dovrebbe restare fermo per L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Leggi anche: Infortunati Juve: lesione di medio grado per Rugani! Escluse lesioni per Conceicao e McKennie, il comunicato ufficiale con le loro condizioni
Leggi anche: Infortunati Juve: McKennie, Conceicao e anche Rugani. I bianconeri perdono un giocatore per reparto dopo la sfida contro la Roma! Ecco quali sono le loro condizioni
Juve: lesione muscolare per Rugani, torna nel 2026; La Juventus piega 2-1 la Roma grazie alle reti di Conceiçao e Openda; Fantacalcio Juve, si ferma un difensore! Mentre Coincecao…; Cronaca Juventus-Roma 2-1: decidono Conceicao e Openda. Spalletti a -1 da Gasp.
Escluse lesioni per Conceicao e McKennie, ma si ferma Rugani. Il report medico della Juventus - La vittoria della Juventus contro la Roma, nell'anticipo della 16^ giornata di Serie A, lascia uno strascico amaro in casa bianconera. tuttomercatoweb.com
Infortunati Juventus: l’esito degli esami per Rugani, McKennie e Conceicao! - All'indomani della vittoria arrivata contro la Roma nella 16^ giornata di Serie A, alcuni ... fantamaster.it
Juventus, si ferma ancora Rugani. Escluse lesioni per Conceição e McKennie - La Juventus perde ancora Rugani, per una lesione muscolare che lo terrà fuori almeno sei settimane. gianlucadimarzio.com
Bollettino medico post Juventus-Roma Daniele #Rugani, a seguito del problema muscolare accusato durante la gara Juventus-Roma, è stato sottoposto questa mattina presso il J|Medical ad accertamenti diagnostici. Gli esami hanno evidenziato una lesion - facebook.com facebook
Juventus, lesione di medio grado per #Rugani. Escluse lesioni per #McKennie e #Conceicao x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.