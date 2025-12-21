juventus il report su rugani conceicao e mckennie

All’indomani di Juventus – Roma, questa mattina al J Medical si sono sottoposti ad accertamenti diagnostici Daniele Rugani, Francisco Conceicao e Weston McKennie. Nessuna lesione per il portoghese e lo statunitense mentre il difensore ha rimediato una lesione di medio grado al gemello mediale della gamba destra e dovrebbe restare fermo per L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

