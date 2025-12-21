Fabio Capello non ha dubbi: la Juventus vista nel 2-1 contro la Roma all’Allianz Stadium è una squadra in netta crescita. L’ex allenatore bianconero, che ha vinto due scudetti con la Signora tra il 2004 e il 2006, ha commentato a Sky Sport la prestazione dei torinesi: “Ho visto una L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Capello esalta i bianconeri

Leggi anche: Capello pensa che la Juventus potrà vincere lo Scudetto? Cosa ha detto l’ex tecnico bianconero sulla corsa al titolo e la posizione dei bianconeri…Parole importanti!

Leggi anche: Top News Milan: Modric esalta i tifosi. Capello avvisa i dirigenti. E occhio a Maignan: tutto può cambiare

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Juve da Scudetto, Capello: Sta tornando il vero Luciano! Se batte la Roma perché non pensare in grande?; Capello esalta Juve Roma: «Una partita in stile inglese»; Capello esalta Juve Roma | Una partita in stile inglese A Bologna Spalletti ha fatto una cosa che a Torino non si era vista negli ultimi due anni; Capello: “Nella giornata conclusa la Juve è stata la vera sorpresa”.

Capello: "Juve determinata, in salute e con grande fantasia" - L'analisi di Fabio Capello in studio a Sky sulla vittoria della Juventus contro la Roma: "Ho visto grande velocità dei giocatori bianconeri nel riposizionarsi e nel recuperare palla. sport.sky.it