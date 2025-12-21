Juve sorrisi sotto l’albero Conceiçao e Openda | anche la Roma si arrende

La Juventus ha ottenuto due vittorie importanti in una settimana, superando Bologna e Roma. Questi risultati permettono alla squadra di riavvicinarsi alla zona Champions, rafforzando fiducia e ottimismo. Con un andamento positivo e un clima più sereno, i bianconeri si preparano alle sfide future con rinnovato entusiasmo. Juve, sorrisi sotto l’albero. Conceiçao e Openda: anche la Roma si arrende.

Due esami tra i più tosti superati d'infilata. Bologna e Roma battute in sette giorni. La Signora rivede persino la zona Champions e fa un pieno di ossigeno e fiducia, con un sorriso legittimo mentre sullo sfondo suonano le musiche di Natale. Che a certuni ricorderanno pure la melodia della Grande Coppa. C'è la firma di Spalletti, senza dubbio, oltre a quelle di Conceiçao e Openda che hanno portato i tre punti contro i giallorossi. Juve tonica da subito, Roma lievemente intimidita da una consistenza di gioco che era sconosciuta ai bianconeri fino a poche settimane fa. Ma una mezz'ora buona passa senza occasioni di sorta per le due big in campo allo Stadium.

Juve, Spalletti con i tifosi al J Medical: selfie e sorrisi - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it

La #Juventus in visita al #ReginaMargherita: un pomeriggio di #sorrisi per i #piccoli pazienti - x.com

Nella giornata di oggi, giovedì 18 dicembre 2025, ci sono stati sorrisi e regali nel reparto di oncologia e cardiologia pediatrica dell'ospedale "Regina Margherita" di Torino quando alcune giocatrici e alcuni giocatori della due Prime Squadre bianconere hanno f - facebook.com facebook

