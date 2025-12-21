Sono state due partite da Juve vera, quelle giocate dagli 11 di Luciano Spalletti contro il Bologna prima e con la Roma poi. In certi momenti della partita è quasi sembrato di vedere quella fame agonistica con la quale le migliori Juventus, come quelle dei 9 scudetti consecutivi ad esempio, si avventavano sugli inermi avversari. La partita contro la Roma di sabato 20 dicembre va oltre i tre punti conquistati, anch’essi fondamentali per la corsa Champions League (e forse non solo). Si tratta infatti di una svolta dal punto di vista caratteriale, qualcosa che era mancato finora nei giocatori della Vecchia Signora. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juve-Roma, la partita della svolta

