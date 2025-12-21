Juve batte 2-1 la Roma ma Spalletti è una furia mi girano i co

AGI - La Juventus di Spalletti è una squadra votata all'attacco. Il tecnico toscano lo ha detto chiaramente e in maniera anche molto colorita al termine della partita vinta 2-1 contro la Roma, una diretta concorrente nella corsa a un posto nella prossima Champions League, successo meritato ma ottenuto rischiando nel finale il pareggio. Secondo Spalletti i giocatori devono cambiare mentalità, pensare che "si può fare il terzo (gol), perché non si sta lì ad aspettare che fischi l'arbitro perché abbiamo vinto 2-1. No - dice l'allenatore - è la mentalità sbagliata: prima o poi tu la paghi in questo calcio qui, un calcio di livello. 🔗 Leggi su Agi.it

