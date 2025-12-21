Juve altro segnale Spalletti | I ragazzi vogliono ritagliarsi un pezzo di storia

Torino, 21 dicembre 2025 – Due scontri diretti consecutivi vinti possono segnare una svolta, una virata netta verso il ritorno al vertice, per cercare, chissà, anche di rientrare in gioco per il giro che conta. Juventus vincente contro Bologna e Roma, entrambe le volte di misura, ma con prestazioni convincenti e rassicuranti per il tecnico Luciano Spalletti che ora può costruire un percorso di crescita più concreto rispetto all’inizio, quando ancora vedeva una squadra impaurita e non sempre coraggiosa con la palla tra i piedi. I punti di distacco dall’Inter sono solo quattro, ovviamente i nerazzurri con una partita in meno, ma nel gruppone delle inseguitrici è rientrata anche la Juve che nel giro di due partite ha sorpassato il Bologna e ripreso quelle davanti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Juve, altro segnale. Spalletti: “I ragazzi vogliono ritagliarsi un pezzo di storia” Leggi anche: Conferenza stampa Spalletti post Juve Roma: «Questa squadra vuole ritagliarsi un pezzo di storia e gloria personale. Sanno più gli avversari quanto è forte Yildiz che lui stesso» Leggi anche: Juve, piove sul bagnato: Spalletti perde un altro pezzo importante La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Juve, rieccoti Bremer: Spalletti fa festa ed è pronto a cambiare modulo; Sabatini su Spalletti: «La Juventus lo ha salvato dalla depressione. Massara? L'aggiustatore della Roma»; Gasp contro Spalletti: “Il test con la Juventus ci dirà chi siamo”; Spalletti, Leclerc e il potere dell'autocritica (quando non diventa tossica). Juve, another sign. Spalletti: "The boys want to carve out a piece of history for themselves." - Juve are currently four points behind the top spot, but the signs are reassuring Luciano Spalletti. sport.quotidiano.net

"Libertà Juve! Era già senza pensieri", "Il primo Openda" e "Chi è tornato davvero": l'analisi Dazn - I bianconeri stendono i giallorossi e parte il dibattito tra Hernanes, Giaccherini e Stramaccioni in studio sul momento della squadra di Spalletti: "Ora si è alzata l'asticella" ... tuttosport.com

Juventus, il lavoro di Spalletti e le risposte attese dal campo - Dopo settimane segnate da prestazioni opache e da un clima sempre più teso, la Juventus ha dato l’impressione di voler reagire. tuttojuve.com

Juventus-Roma, altro infortunio per #Bailey: problema al flessore della coscia sinistra. - facebook.com facebook

La #Roma perde contro la #Juve e aggiunge un altro ko in uno scontro diretto. Prestazione negativa per tutti gli attaccanti: si salva solo #Baldanzi per il gol. La Juve è stata nettamente superiore per lunghi tratti della gara: ha meritato la vittoria e offerto un gioc x.com

