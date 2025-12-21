Jump Festa 2026 | le più grandi novità anime svelate all' evento di Shueisha

Jump Festa 2026, organizzato da Shueisha ogni dicembre, rappresenta un momento importante per gli appassionati di anime e manga. Durante l'evento vengono presentate anteprime, rivelazioni e trailer esclusivi che anticipano le novità dell’anno successivo. Questo appuntamento permette di scoprire in anticipo le principali novità del settore, offrendo uno sguardo sulle tendenze e sui progetti più attesi. Jump Festa 2026 si preannuncia come un evento da seguire con attenzione.

Ogni dicembre, il Jump Festa di Shueisha è l'appuntamento fisso per appassionati di anime e manga: tra anteprime, rivelazioni e trailer inediti, l'evento annuale ha presentato numerosi aggiornamenti che faranno parlare di sé nel 2026. Al Jump Festa 2026, Shueisha ha svelato decine di aggiornamenti su anime attesissimi: da My Hero Academia a Jujutsu Kaisen, passando per Kaiju No. 8 e STEEL BALL RUN. Trailer, date, spin-off e novità, sguardi esclusivi su stagioni future e nuovi progetti ispirati a saghe amatissime. Il 2026 si profila come un anno imperdibile. Gli annunci di Jump Festa 2026 Il Jump Festa 2026 non si limita a celebrare il presente, ma costruisce con decisione il futuro dell'animazione giapponese. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

