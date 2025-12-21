Josep Martinez si è preso l’Inter? Segnali incoraggianti col Bologna ora sfida Sommer! E per il futuro…

Josep Martinez sembra aver lasciato una buona impressione nelle recenti gare con il Bologna, suggerendo un possibile ruolo di rilievo nell’Inter. La sua prestazione contro la squadra emiliana ha mostrato segnali positivi, aprendo nuovi scenari per il futuro. Ora si attende la sfida con Sommer, elemento di grande esperienza. Di seguito, analizziamo il percorso e le prospettive del portiere spagnolo.

di Giuseppe Colicchia Josep Martinez si è preso l’Inter? Segnali incoraggianti col Bologna, ora sfida Sommer! Il punto sul futuro del portiere spagnolo. Tra le macerie della sfortunata spedizione in Arabia Saudita, l’ Inter ha trovato una gemma preziosa su cui costruire il proprio futuro tra i pali. Se l’eliminazione dalla Supercoppa Italiana per mano del Bologna ha lasciato l’amaro in bocca a tutto l’ambiente per il mancato trofeo, la prestazione offerta da Josep Martinez rappresenta senza dubbio la nota più lieta per il tecnico Cristian Chivu. L’estremo difensore spagnolo, gettato coraggiosamente nella mischia in una gara da dentro o fuori, ha risposto presente, dimostrando finalmente di essersi lasciato alle spalle il periodo più complesso e buio della sua carriera recente. 🔗 Leggi su Internews24.com

