Josep Martinez nuova certezza tra i pali dell’Inter | da Riad segnali forti per il futuro

Inter News 24 Josep Martinez e la prestazione di Riad rappresentano un punto di svolta importante: la semifinale di Supercoppa contro il Bologna l'ha rilanciato. La semifinale di Supercoppa Italiana persa ai rigori contro il Bologna ha lasciato amarezza in casa Inter, ma anche una certezza da cui ripartire. Come sottolineato da Tuttosport, la vera buona notizia del rientro dall'Arabia Saudita «indossa i guantoni» e risponde al nome di Josep Martinez. Il portiere spagnolo, arrivato dal Genoa, è stato tra i migliori in campo nella sfida di Riad. La parata decisiva su Fabbian nel finale dei tempi regolamentari ha permesso ai nerazzurri di allungare la gara fino ai calci di rigore, evitando un'eliminazione anticipata.

Inter, Lautaro Martinez: "Gol al Milan in semifinale Champions è stato un sogno" - Lautaro Martinez, Joaquin Correa e Josep Martinez sono stati i protagonisti della nuova puntata di 'Team Talks', il format prodotto da Inter Media House. sport.sky.it

Le formazioni ufficiali di #Bologna #Inter Spazio per Josep #Martinez tra i pali nerazzurri Chance per #Bernadeschi in avanti per i felsinei - facebook.com facebook

TS - Luis Henrique e Josep Martinez, la Supercoppa è un'opportunità: il portiere può ancora essere il post-Sommer x.com

