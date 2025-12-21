Jon Batiste, noto musicista statunitense, ha recentemente annunciato il suo concerto a Umbria Jazz. La sua musica, che combina jazz, classica e pop, riflette una volontà di unire le persone attraverso l’arte. La sua capacità di spaziare tra generi e di promuovere la collaborazione musicale lo rende una figura di rilievo nel panorama contemporaneo. Jon Batiste

Se Jonathan Michael Batiste, per tutti semplicemente Jon, stia realmente “ridefinendo l’espressione musicale nel XXI secolo”, come dice la rivista Time, è da vedere, di sicuro però quel mix di jazz, classica e pop, sommato alla convinzione che la collaborazione musicale “ci renda tutti più umani” ha una sua unicità. Lo sa bene Umbria Jazz che ha messo il pianista compositore di Metairie, Louisiana, nel cartellone della sua edizione 2026 regalandogli, la sera del 5 luglio, il palco al Santa Giuliana. "Più che un concerto di piano solo il mio è un flusso di coscienza che cattura l’energia del momento e prova a trasformarla in uno spettacolo che parte dalle mie composizioni per arrivare a quelle di Mozart, i Beatles, Beethoven o Thelonious Monk" racconta lui in videocall, preceduto dall’allure che gli hanno creato attorno 5 Grammy e l’Oscar vinto tre anni fa per la colonna sonora del film d’animazione DisneyPixar “Soul”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Jon Batiste "Il mio concerto a Umbria Jazz"

Leggi anche: Umbria Jazz 2026, c'è Joe Batiste. A Perugia l'unica data italiana

Leggi anche: Umbria Jazz 2026, il secondo colpo: torna Sting

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Jon Batiste Il mio concerto a Umbria Jazz.

Jon Batiste "Il mio concerto a Umbria Jazz" - Il pianista compositore, vincitore di cinque Grammy e un Oscar, sarà in esclusiva nazionale il 5 luglio all’Arena Sana Giuliana ... lanazione.it