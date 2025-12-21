Jon Batiste Il mio concerto a Umbria Jazz
Jon Batiste, noto musicista statunitense, ha recentemente annunciato il suo concerto a Umbria Jazz. La sua musica, che combina jazz, classica e pop, riflette una volontà di unire le persone attraverso l’arte. La sua capacità di spaziare tra generi e di promuovere la collaborazione musicale lo rende una figura di rilievo nel panorama contemporaneo. Jon Batiste
Se Jonathan Michael Batiste, per tutti semplicemente Jon, stia realmente “ridefinendo l’espressione musicale nel XXI secolo”, come dice la rivista Time, è da vedere, di sicuro però quel mix di jazz, classica e pop, sommato alla convinzione che la collaborazione musicale “ci renda tutti più umani” ha una sua unicità. Lo sa bene Umbria Jazz che ha messo il pianista compositore di Metairie, Louisiana, nel cartellone della sua edizione 2026 regalandogli, la sera del 5 luglio, il palco al Santa Giuliana. "Più che un concerto di piano solo il mio è un flusso di coscienza che cattura l’energia del momento e prova a trasformarla in uno spettacolo che parte dalle mie composizioni per arrivare a quelle di Mozart, i Beatles, Beethoven o Thelonious Monk" racconta lui in videocall, preceduto dall’allure che gli hanno creato attorno 5 Grammy e l’Oscar vinto tre anni fa per la colonna sonora del film d’animazione DisneyPixar “Soul”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
