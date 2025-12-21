John Giorno la poesia trasforma la tecnica

John Giorno dimostra come la poesia possa andare oltre la semplice tecnica, trasformandosi in uno strumento di espressione autentica. Le poesie sono molto più di parole da recitare: racchiudono emozioni, pensieri e spesso un messaggio profondo. Come affermava Jim Morrison, “Le poesie hanno i lupi dentro”: un richiamo a scoprire le realtà nascoste dietro le parole.

"Le poesie hanno i lupi dentro" diceva Jim Morrison. Nel senso che le poesie sono ben lontane da essere solo qualcosa che si recita a memoria (cosa che va anche bene). Sono infatti qualcosa che travalica ogni confine, e proprio a questo sfondamento dei generi John Giorno ha dedicato la sua creatività. Poeta, artista e attivista, figura cardine della New York d’avanguardia, ha saputo trasportare la sua poesia in un altrove contemporaneo, facendone un gesto capace di abitare i luoghi più inattesi. Come, per esempio, un telefono. A lui infatti il MAMbo dedica la prima grande retrospettiva italiana, curata da Lorenzo Balbi, ’John Giorno: The Performative Word’ che aprirà i battenti il 5 febbraio, nell’ambito di Art City, e proseguirà fino al 3 maggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - John Giorno, la poesia trasforma la tecnica Leggi anche: Quando John Lennon ci spiegava la vita e l’amore: 35 frasi che anche oggi suonano come poesia Leggi anche: “Con il suo linguaggio, trasforma la materia in poesia”, a Palazzo Carrara di Terni la mostra che celebra la pittura di Nedo Onofri Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. John Giorno, la poesia trasforma la tecnica; Bologna, al MAMbo la prima grande mostra italiana su John Giorno. John Giorno, la poesia trasforma la tecnica - A MAMbo a febbraio la prima retrospettiva italiana dedicata all’artista che ha convertito la parola in un gesto vivo e senza confini ... msn.com

Poeta e performer magnetico, John Giorno (New York, 1936 – New York, 2019) ha saputo trasformare la parola in forma d’arte. - New York, 2019) ha saputo trasformare la parola in forma d’arte. politicamentecorretto.com

John Giorno, la poesia, gli amici. E al telefono ascolti voci e versi - Si accendono i riflettori su John Giorno (nella foto), poeta, artista, attivista americano, una delle figure più attive della Beat Generation, morto all’età di 82 anni nel 2019. ilgiorno.it

Dal 5 febbraio al 3 maggio 2026 il MAMbo di Bologna presenta “John Giorno: The Performative Word”, una retrospettiva che ripercorre oltre sessant’anni di ricerca di uno dei protagonisti più radicali della cultura contemporanea, tra poesia, performance, attivis - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.