MILANO – È disponibile in digitale e in doppio Lp “Jimmy Sax – Live in Pompeii”, il nuovo album del sassofonista di fama internazionale Jimmy Sax (Wonder Manage srl). “Jimmy Sax – live in Pompeii” è un progetto registrato interamente dal vivo nella cornice straordinaria dell’Anfiteatro di Pompeii, uno dei luoghi più iconici e carichi di storia al mondo. In questo scenario senza tempo, davanti a un pubblico gremito e partecipe, Jimmy si è esibito con la Symphonic Dance Orchestra guidata dal Maestro Vincenzo Sorrentino. «Ciò che ho vissuto con il pubblico lo scorso luglio a Pompeii è esattamente ciò a cui pensi quando dici “un sogno che si avvera” – racconta Jimmy Sax – forse il miglior concerto di sempre, artisticamente parlando; l’energia di quel luogo era magica, il calore e l’amore del pubblico impareggiabili. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Jimmy Sax – live in Pompeii”, il nuovo album di Jimmy Sax

Leggi anche: Jimmy Sax pubblica il docufilm 24 Reasons to Touch the Olympus

Leggi anche: Cesare Cremonini, show con Fiorello tra dialetto bolognese, sax e il nuovo brano 'La Santa Pennicanza'

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

«Live a Pompei proprio come i Pink Floyd» - Un fenomeno di numeri e di popolarità internazionale, un suono che si è affermato nel giro di pochi anni, con traguardi importanti: Jimmy Sax, musicista ... ilmattino.it