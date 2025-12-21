Jennifer Lawrence ha raccontato a Leonardo DiCaprio come è diventata attrice Tutto merito di un reality show di Mtv quando aveva 14 anni
C’è un momento nella vita di ogni attore in cui tutto comincia. Per Jennifer Lawrence, quel momento ha avuto il sapore un po’ trash e decisamente kitsch di My Super Sweet 16, il reality show che ha imperversato per 8 stagioni su Mtv. Uno spaccato della vita dei teenager più ricchi d’America che ci ha fatto odiare e amare contemporaneamente quegli adolescenti super viziati nel giorno in cui festeggiavano i 16 anni con feste da re e regine. E Jennifer Lawrence ha confessato a Leonardo DiCaprio, durante la chiacchierata per la serie Actors on Actors di Variety, che è grazie a quella trasmissione se oggi è un’attrice. 🔗 Leggi su Amica.it
Leggi anche: Da Jennifer Lawrence a Leonardo DiCaprio: tutte le star per l'Oscar di Tom Cruise ai Governors Awards
Jack Edwards, l'attraente messia dei libri per tutti; Leonardo DiCaprio confessa: non ho mai rivisto Titanic; Leonardo DiCaprio afferma: "Non diventerò mai regista"; Da Diletta Leotta a Federica pellegrini: le mamme vip del 2026.
DiCaprio e Jennifer Lawrence parlano delle scene di nu*o - Ospiti diActors on Actors di Variety, DiCaprio e Jennifer Lawrence hanno parlato delle scene di nu*o dell'attore
Leonardo DiCaprio non ha mai rivisto Titanic. La confessione a Jennifer Lawrence - La rivelazione è arrivata durante l'intervista Actors on Actors di Variety, in cui Leonardo DiCaprio ha dialogato con Jennifer Lawrence.
Robert Pattinson recensisce il cibo offertogli da Jennifer Lawrence dritto dalla spazzatura - Tempo fa Jennifer Lawrence aveva raccontato di quando ha servito a Robert Pattinson una cena recuperata dalla spazzatura
Quando chiedi consigli… e ti assegnano i compiti a casa Jennifer Lawrence confessa di aver chiesto info a Leonardo DiCaprio prima di lavorare con Scorsese: Jenni: "C'è qualcosa che dovrei sapere su Scorsese" Leo: "È incredibile. E ti darà un sacco di
Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence di solito non guardano i loro film.
