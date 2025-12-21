Jennifer Lawrence ha raccontato a Leonardo DiCaprio come è diventata attrice Tutto merito di un reality show di Mtv quando aveva 14 anni

C’è un momento nella vita di ogni attore in cui tutto comincia. Per Jennifer Lawrence, quel momento ha avuto il sapore un po’ trash e decisamente kitsch di My Super Sweet 16, il reality show che ha imperversato per 8 stagioni su Mtv. Uno spaccato della vita dei teenager più ricchi d’America che ci ha fatto odiare e amare contemporaneamente quegli adolescenti super viziati nel giorno in cui festeggiavano i 16 anni con feste da re e regine. E Jennifer Lawrence ha confessato a Leonardo DiCaprio, durante la chiacchierata per la serie Actors on Actors di Variety, che è grazie a quella trasmissione se oggi è un’attrice. 🔗 Leggi su Amica.it

