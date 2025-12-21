Jean-Baptiste Del Amo attira e distrugge eppure è solo una casa

Jean-Baptiste Del Amo, autore noto per le sue narrazioni intense e riflessive, presenta in Italia il suo quinto libro, La notte devastata. Con uno stile sobrio e preciso, l’autore esplora temi di fragilità e resilienza attraverso una prosa accurata e coinvolgente. La traduzione di Maria Baiocchi contribuisce a rendere ancora più vivido il senso di introspezione dell’opera. Un testo che invita alla riflessione, anche quando si crede di aver già capito.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.