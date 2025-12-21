Jean-Baptiste Del Amo attira e distrugge eppure è solo una casa
Jean-Baptiste Del Amo, autore noto per le sue narrazioni intense e riflessive, presenta in Italia il suo quinto libro, La notte devastata. Con uno stile sobrio e preciso, l’autore esplora temi di fragilità e resilienza attraverso una prosa accurata e coinvolgente. La traduzione di Maria Baiocchi contribuisce a rendere ancora più vivido il senso di introspezione dell’opera. Un testo che invita alla riflessione, anche quando si crede di aver già capito.
Quinto libro di Jean-Baptiste Del Amo tradotto in Italia, La notte devastata (splendida traduzione di Maria Baiocchi per Gramma Feltrinelli, pp. 432, € 20,00) riprende la poetica e lo stile . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Leggi anche: La notte devastata di Jean-Baptiste Del Amo, il nuovo romanzo che sa coniugare i canoni dell’horror con l’introspezione
Leggi anche: Echi riusciti di Stephen King nella “Notte devastata” di Jean-Batpiste Del Amo
Jean-Baptiste Del Amo, attira e distrugge, eppure è solo una casa.
Con La notte devastata, Jean-Baptiste Del Amo reinventa la letteratura dell'orrore e anticipa l'HorrorTok: intervista all'autore - Baptiste Del Amo, classe 1981, ha la straordinaria abilità di raccontarsi attraverso i suoi libri, offrendo una visione chiara del ... vogue.it
Jean-Baptiste Del Amo: “Il mio romanzo horror sugli anni Novanta e la disillusione” - I cinque adolescenti protagonisti, sullo sfondo dei sobborghi di Tolosa, sprofondano da un giorno all’altro nell’incubo. tg24.sky.it
Vedere l'Italia in treno di Jean-Baptiste Bonaventure (Autore) L'Ippocampo, 2025 Dopo il successo di "Vedere il mondo in treno", un nuovo volume della serie accompagna i lettori in 50 avventure ferroviarie su e giù per il Belpaese. L’immensità silenziosa dei g - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.