James Ransone star di The Wire è morto a soli 46 anni

L'attore, che aveva recitato anche nei film di It, sembra si sia tolto la vita nella giornata di venerdì 19 dicembre 2026. James Ransone, attore conosciuto per il suo ruolo di Ziggy Sobotka nella serie The Wire, è morto all'età di 46 anni. Secondo quanto riportato dal medico legale di Los Angeles, l'artista è morto venerdì 19 dicembre 2026 e sembra si sia tolto la vita. La causa della morte dell'attore James Ransone è stato ritrovato senza vita nella sua casa dagli agenti della polizia di Los Angeles. Sul referto del medico legale è stato svelato che si è suicidato impiccandosi nella rimessa della sua abitazione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

È morto James Ransone, l'attore di The Wire e It- Capitolo 2 aveva 46 anni: "Si è tolto la vita"

Incidente in scooter a Napoli: morto un uomo di 46 anni a Ponticelli

