James Cameron critica gli Oscar per aver snobbato Dune di Denis Villeneuve
James Cameron sta criticando gli Oscar per aver spesso rifiutato film di fantascienza. Parlando con lo scrittore cinematografico Barry Hertz del The Globe and Mail, Cameron ha affermato che gli Academy Awards non sono mai al primo posto per lui quando sviluppa, realizza o promuove un film. Questo è particolarmente vero quando si tratta del suo franchise “Avatar”, poiché gli Oscar raramente premiano film di fantascienza. Cameron ha dimostrato la sua tesi criticando l’Academy per aver snobbato due volte Denis Villeneuve come regista di “Dune” e “ Dune – Parte 2 “. “ Non penso molto agli Academy Awards “, ha detto Cameron. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
