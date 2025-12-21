Jake Paul ko contro Joshua mostra la sua mascella dopo l'operazione | Dovrò assumere solo liquidi

Dopo il KO subìto contro Joshua, Jake Paul ha condiviso sui social una radiografia della sua mascella, evidenziando i danni subiti. L'atleta ha spiegato di aver dovuto rimuovere alcuni denti e di dover seguire una dieta esclusivamente liquida durante il recupero. La sua comunicazione offre uno sguardo realistico sulle conseguenze di un incidente sportivo di questo livello.

Jake Paul pubblica sui social la radiografia della sua mascella dopo l'operazione necessaria a seguito del ko contro Joshua: "Alcuni denti rimossi. Devo assumere solo liquidi per 7 giorni, quindi niente". 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Jake Paul sul ring fuggiva come un bambino, alla fine Joshua gli ha fratturato la mascella Leggi anche: Anthony Joshua mette KO Jake Paul, ma qualcosa non torna: i microfoni catturano cosa dice l’arbitro Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Joshua non perdona Jake Paul che finisce k.o. alla sesta ripresa; Jake Paul, stavolta lo show finisce male: Joshua domina e vince per k.o.; Joshua senza pietà: Paul Ko al 6° round con la mascella rotta. Le foto del match; Anthony Joshua mette KO Jake Paul, ma qualcosa non torna: i microfoni catturano cosa dice l'arbitro. Jake Paul ko contro Joshua mostra la sua mascella dopo l’operazione: “Dovrò assumere solo liquidi” - Jake Paul pubblica sui social la radiografia della sua mascella dopo l'operazione necessaria a seguito del ko contro Joshua: "Alcuni denti rimossi ... fanpage.it

Anthony Joshua manda al tappeto Jake Paul a Miami, ma c’è qualcosa che non quadra - Sul ring di Miami l’epilogo è stato quello che si attendeva: l’ex campione del mondo dei pesi massimi Anthony Joshua ha ... oasport.it

Poca boxe, troppi soldi: Anthony Joshua scherza con Jake Paul e lo manda all'ospedale. Il declino del pugilato è su Netflix - La disciplina nobile della boxe viene “svergognata” dall’incontro tra Anthony Joshua e Jake Paul. mowmag.com

Jake Paul finisce k.o. con figuraccia, Joshua lo 'picchia' x.com

Tremendo. Il primo destro portato in modo convinto da Anthony Joshua ha provocato la frattura scomposta della mandibola di Jake Paul. Ad annunciarlo è stato lo stesso Paul, che ha postato le radiografie sui social. La mandibola è fratturata di netto in due pu - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.