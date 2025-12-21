Iwagumi | in Piazza Maggiore si accende l' installazione dismisura
Dal 21 al 26 dicembre in Piazza Maggiore un'installazione site-specific invaderà Piazza Maggiore con prima accensione il 21 dicembre ore 18.00. Il titolo dell'opera è “Iwagumi Air Scape”. Creata dallo studio australiano Eness e fino a oggi presentata a Singapore, Melbourne e Dhahran in Arabia. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Amati e odiati, sicuramente discussi, oggi in piazza Maggiore a Bologna si accendono i massi di «Iwagumi», l'opera di Nimrod Weis - L'installazione in piazza Maggiore, un omaggio di Illumia con Bologna Festival, viene inaugurata stasera alle 18. corrieredibologna.corriere.it
Bologna, le rocce giganti in piazza Maggiore alte fino a 14 metri: «È l'opera Iwagumi Dismisura, si accenderà con i colori delle Dolomiti» - Iniziata l'installazione dell'opera (19 megaliti in tessuto gonfiabili) che dal 21 al 26 dicembre grazie a Bologna Festival e Illumia porterà per la prima volta in Europa il progetto dello studio aust ... corrieredibologna.corriere.it
IWAGUMI IN PIAZZA MAGGIORE A BOLOGNA camminata in trasferta domenica, nel tardo pomeriggio, a Bologna __________ Domenica 21 dicembre lancio un "treno in trasferta" a Bologna sul binario di BOLOGNAattiva (11,9 km) . La partenza è fissata per - facebook.com facebook
A Bologna sembra che un gigante sia venuto a cagare in piazza. [scherzo: di sera, illuminati, fanno un effetto migliore]. Progetto Iwagumi-Dismisura @_studioeness x.com
