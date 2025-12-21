Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna è intervenuto in conferenza stampa presso l’Al-Awwal Park Stadium alla vigilia del match tra Napoli e Bologna che si disputerà domani sera, ore 20. Di seguito l’intervento integrale. Italiano: «La gara col Napoli va preparata bene dal punto di vista mentale. «Baggio? È un grandissimo tifoso del Bologna, ci ha dato la spinta anche alla finale di Coppa. Ci è servito per dare qualcosa in più, abbiamo vinto la Coppa Italia che ci ha permesso di arrivare qua. Ora abbiamo bisogno di ulteriori spinte, ci giochiamo tantissimo e siamo stati capaci di arrivare a una partita storica, importante per tutta Bologna e per il club. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Italiano: «Siamo qui per vincere, alla fine conta quello. Ogni finale è una partita a sé»

