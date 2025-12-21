Italiano prima della finale di Supercoppa: «Conte tra i migliori tecnici al mondo. Ricordo quell’anno con la Juve in cui.». Le dichiarazioni. Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, ha parlato in conferenza alla vigilia della finale di Supercoppa con il Napoli. LA SPINTA DI BAGGIO – « Ci aveva dato la spinta anche nella finale di Coppa Italia, fu lui a portare il trofeo e quella spinta è servita per dare qualcosa in più. Ora ce ne se servono altre, dovessero arrivare da lui ben venga. Ci giochiamo tantissimo, sarà una partita storica per tutta Bologna. Penso sia giusto prepararla nel migliore dei modi recuperando energie al 100% per fare una grande partita anche sotto l’aspetto mentale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Italiano prima della finale di Supercoppa: «Conte tra i migliori tecnici al mondo. Ricordo quell’anno con la Juve in cui…»

Leggi anche: Supercoppa Italiana, Crippa sicuro: “Vince il Napoli. Conte e Allegri sono i migliori tecnici della Serie A”

Leggi anche: LIVE – Conferenza stampa di Conte e Politano: le loro parole prima della finale di Supercoppa

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Supercoppa italiana, Bologna-Inter 4-3 dopo i rigori: passano i rossoblù - Supercoppa, seconda semifinale: Bologna-Inter 4-3. La sintesi; Supercoppa, il Napoli batte il Milan 2-0 e vola in finale; Supercoppa Italiana, Napoli-Milan 2-0: Neres e Hojlund mandano Conte in finale; Supercoppa italiana, il Bologna in finale contro il Napoli: l'Inter sconfitto ai rigori. Decisivo Ciro Immobile.

Supercoppa italiana Napoli-Bologna, Italiano: “Partita storica, dobbiamo esserci dal primo minuto” - Le parole del tecnico rossoblù alla vigilia della finale di Ryiadh contro i partenopei, la prima finale in questa competizione per l’allenatore e il club di Saputo ... sport.quotidiano.net