Italiano prima della finale di Supercoppa: «Conte tra i migliori tecnici al mondo. Ricordo quell’anno con la Juve in cui.». Le dichiarazioni. Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, ha parlato in conferenza alla vigilia della finale di Supercoppa con il Napoli. LA SPINTA DI BAGGIO – « Ci aveva dato la spinta anche nella finale di Coppa Italia, fu lui a portare il trofeo e quella spinta è servita per dare qualcosa in più. Ora ce ne se servono altre, dovessero arrivare da lui ben venga. Ci giochiamo tantissimo, sarà una partita storica per tutta Bologna. Penso sia giusto prepararla nel migliore dei modi recuperando energie al 100% per fare una grande partita anche sotto l’aspetto mentale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Supercoppa italiana, Bologna-Inter 4-3 dopo i rigori: passano i rossoblù - Supercoppa, seconda semifinale: Bologna-Inter 4-3. La sintesi; Supercoppa, il Napoli batte il Milan 2-0 e vola in finale; Supercoppa Italiana, Napoli-Milan 2-0: Neres e Hojlund mandano Conte in finale; Supercoppa italiana, il Bologna in finale contro il Napoli: l'Inter sconfitto ai rigori. Decisivo Ciro Immobile.
