21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Italiano prima della finale di Supercoppa: «Conte tra i migliori tecnici al mondo. Ricordo quell’anno con la Juve in cui.». Le dichiarazioni. Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, ha parlato in conferenza alla vigilia della finale di Supercoppa con il Napoli. LA SPINTA DI BAGGIO – « Ci aveva dato la spinta anche nella finale di Coppa Italia, fu lui a portare il trofeo e quella spinta è servita per dare qualcosa in più. Ora ce ne se servono altre, dovessero arrivare da lui ben venga. Ci giochiamo tantissimo, sarà una partita storica per tutta Bologna. Penso sia giusto prepararla nel migliore dei modi recuperando energie al 100% per fare una grande partita anche sotto l’aspetto mentale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

