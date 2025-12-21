Italiana morta in collisione sul Nilo
21.52 Una cittadina italiana è deceduta nella collisione fra due imbarcazioni da crociera avvenuta in Egitto sul Nilo,nella zona di Luxor.I funzionari del consolato d'Italia sono in contatto con il coniuge della cittadina italiana e con i tour operator che seguono gli altri italiani che erano sull'imbarcazione. "La Farnesina e l'ambasciata italiana in Egitto seguono la situazione a Luxor Il Ministro Antonio Tajani è informato e ne segue l'evoluzione" quanto si legge in un tweet dell'account ufficiale del Ministero degli Esteri. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
