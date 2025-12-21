Si chiamava Jan Adam e tra poco più di un mese avrebbe compiuto 11 anni. Il suo nome ora è legato a una tragedia che ha sconvolto l’intera Val Venosta. Il ragazzino ha perso la vita nel tardo pomeriggio di venerdì 19 dicembre a Laudes, frazione del comune di Malles, precipitando per diverse decine di metri lungo un sentiero nel bosco, sotto gli occhi impotenti di un amico coetaneo. Laudes è un piccolo centro di circa seicento abitanti, a pochi chilometri dal confine svizzero. Poco sopra l’abitato si estende il cosiddetto parco giochi forestale, un’area verde molto frequentata dai bambini del paese. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Italia, precipita dalla parete rocciosa e muore: Jan aveva 10 anni. L’amico che era con lui salvato con l’elicottero

Leggi anche: Alto Adige, due bambini si perdono nel bosco e si arrampicano su una parete rocciosa: uno precipita e muore a 10 anni. Illeso l'amico

Leggi anche: Tragedia in deltaplano, precipita sulla parete rocciosa e muore a 78 anni

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Alto Adige, due 11enni si arrampicano su una parete rocciosa. Uno precipita per cento metri e muore; Bambino precipita da un parete di roccia in Alto Adige e muore: aveva 11 anni: tragedia davanti all'amichetto che ha dato l'allarme; Alto Adige, bambino di 10 anni muore precipitando da una parete rocciosa a Laudes, in Val Venosta; Val Venosta, a 10 anni precipita da una parete di roccia e muore: avevano perso l’orientamento.

Alto Adige, precipita dalla parete rocciosa e muore: Jan aveva 10 anni. L’amico salvato con l'elicottero - La tragedia in un bosco della val Venosta, annullati tutti gli eventi natalizi. msn.com

Bambino di 10 anni precipita mentre gioca con un amichetto: morto sul colpo - Un bimbo di 10 anni è morto nel tardo pomeriggio di ieri mentre si trovava con un amico 11enne in Val Venosta, Alto Adige. fanpage.it