Israele via libera del governo a 19 nuove colonie in Cisgiordania

(Adnkronos) – Il gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato la proposta del ministro delle Finanze Bezalel Smotrich e del ministro della Difesa Israel Katz per 19 nuove colonie in Cisgiordania. Negli ultimi tre anni sono state in tutto 69 i nuovi insediamenti approvati. "Su questo terreno blocchiamo l'istituzione di uno Stato palestinese terrorista. Continueremo a . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Israele ha autorizzato la costruzione di 764 nuove abitazioni nelle colonie in Cisgiordania Leggi anche: Cisgiordania, Israele libera oltre 1900 prigionieri palestinesi ma impone rigide condizioni per impedire alle loro famiglie di festeggiare Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Gaza sotto la tempesta Byron, neonata morta di freddo.Amnesty: Hamas compie crimini contro l'umanità - Gli Stati Uniti hanno chiesto a Israele di farsi carico della rimozione delle macerie nella Striscia di Gaza; Israele, via libera di Netanyahu al mega accordo gas con l’Egitto da 35 miliardi di dollari; Gaza, le notizie sulla tregua Israele-Hamas in diretta | Wsj: «Hotel di lusso in piano Kushner-Witkoff per ricostruzione Gaza»; Manovra 2026, dietrofront del governo sulle pensioni e il riscatto della laurea. Israele, via libera di Netanyahu al mega accordo gas con l’Egitto da 35 miliardi di dollari - gas Israele Egitto Tel Aviv sblocca l'export dopo mesi di stallo: in gioco la stabilità regionale e le casse dello Stato. energiaoltre.it

Mo: specialisti turchi ricerca corpi al confine con Gaza in attesa via libera Israele - Decine di specialisti turchi inviati da Ankara per aiutare a trovare i corpi degli ostaggi a Gaza si trovano attualmente al confine con l'Egitto, in attesa del via ... iltempo.it

Trump e Netanyahu, nuovo asse su Gaza: ultimatum a Hamas e via libera a Israele - Il premier israeliano Netanyahu e il presidente Trump hanno riaffermato la linea dura su Gaza, chiedendo ad Hamas la restituzione dei corpi degli ostaggi e minacciando ritorsioni in caso di ... panorama.it

Israele non ascolta nessuno: via libera a nuovi insediamenti in Cisgiordania In arresto decine di palestinesi... - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.