Israele | Herzog presiede cerimonia Hanukkah in solidarietà comunità ebraica Australia

Tel aviv, 21 dic. (Adnkronos) - Il presidente isreliano Isaac Herzog ha presieduto a Gerusalemme una cerimonia per l'accensione dell'ottava candela di Hanukkah, in segno di solidarietà con la comunità ebraica australiana. Alla cerimonia, tenutasi presso la Weizmann Hall del National Institutions Building, dove ha prestato giuramento il primo presidente di Israele, Chaim Weizmann, hanno partecipato il presidente dell'Organizzazione Sionista Mondiale Yaakov Hagoel, l'ambasciatrice australiana facente funzioni Lyndall Sachs e il suo vice Dylan Letcher, il filantropo Sir Frank Lowy, l'ex ambasciatore Mark Sofer, le famiglie in lutto, gli immigrati australiani e altri dignitari. 🔗 Leggi su Iltempo.it

