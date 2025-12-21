Isernia | 40 trattori formano un albero di Natale illuminata la notte di Capracotta
(LaPresse) – Un albero di Natale composto da oltre 40 trattori ha illuminato la contrada Macchia di Capracotta (Isernia), il comune più alto del Molise, 1.400 metri di altitudine, in occasione della vigilia del solstizio d’inverno. Un’iniziativa simbolica che richiama il valore delle aree montane e rurali e il ruolo delle comunità locali nella loro tenuta sociale ed economica. Il progetto è nato dall’impegno di due giovani imprenditori agricoli del territorio, Antonio Lemme e Andrea Pallotta, che hanno trasformato i loro mezzi agricoli in un’installazione luminosa visibile nella contrada rurale. 🔗 Leggi su Lapresse.it
