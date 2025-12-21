Iscrizioni scuola dell’infanzia 2026 27 | cartacee dal 13 gennaio al 14 febbraio Chi può essere iscritto cosa sapere
Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2026/2027 devono essere presentate in formato cartaceo, dal 13 gennaio al 14 febbraio. Possono iscriversi i bambini che soddisfano i requisiti stabiliti dalle normative vigenti. È importante conoscere le modalità di presentazione e i documenti richiesti per completare correttamente la procedura. Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2026/2027 si effettuano in formato cartaceo.
Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 20262027 si effettuano in formato cartaceo. La domanda deve essere consegnata alla scuola scelta tra il 13 gennaio e il 14 febbraio 2026, compilando la scheda A allegata alla nota ministeriale del 17 dicembre. L'articolo Iscrizioni scuola dell’infanzia 202627: cartacee dal 13 gennaio al 14 febbraio. Chi può essere iscritto, cosa sapere . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Iscrizioni scuola 2026/27: tutte le info su Unica, materiali e FAQ. Domande dal 13 gennaio al 14 febbraio
Leggi anche: Scuola, dal 13 gennaio al 14 febbraio aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2026/2027
Iscrizioni scuola 2026-2027, pubblicata la nota del Ministero: la guida completa - La nota del Ministero fissa date, modalità online, esclusioni e novità su orientamento, liceo del Made in Italy e filiera tecnico- skuola.net
Iscrizioni scuola 2026/2027 dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026. In arrivo la circolare ministeriale con tutte le indicazioni - Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, durante l'informativa sindacale, ha reso noto le date per le iscrizioni scolastiche relative all'anno scolastico 2026/2027. orizzontescuola.it
Iscrizioni Scuola Infanzia 2026/27: domande solo cartacee, decadenza in caso di irregolarità vaccinale - Con la circolare annuale sulle iscrizioni sono state fornite indicazioni specifiche anche per le sezioni della scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2026/2027. tecnicadellascuola.it
Istituto Comprensivo “G. Pascoli - A. De Stefano”. . Iscrizioni 26/27 La nostra scuola primaria, i locali e alcuni momenti di vita scolastica: tante attività per crescere insieme! Vi aspettiamo! - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.