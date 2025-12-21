Si sblocca finalmente lo sci alpino azzurro e lo fa grazie a Sofia Goggia, che trionfa nel superG in Val d’Isere. Prima vittoria stagionale per la bergamasca, la ventisettesima della carriera in Coppa del Mondo e l’ottava nella specialità. In queste ultime settimane Goggia aveva accarezzato il successo, ma alla fine per qualche sbavatura e anche un pizzico di sfortuna (come ieri con una buca nel tracciato) non era mai arrivato. Oggi Sofia non ha sbagliato nulla, costruendosi la vittoria nella parte centrale, dove è riuscita a tenere una velocità elevatissima. Non è più una sorpresa, ma una grande conferma Alice Robinson. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - IRROMPE SOFIA! Goggia si sblocca e vince il superG di Val d’Isere davanti a Robinson e Vonn

Leggi anche: LIVE Sci alpino, SuperG Val d’Isere 2025 in DIRETTA: Sofia Goggia in testa di un soffio su Robinson. Gara interrotta

Leggi anche: Coppa del Mondo, Goggia terza nel SuperG di St.Moritz davanti a Vonn. Vince Robinson

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Sofia Goggia: "Coppa del Mondo, Olimpiadi, laurea, rivalità con Vonn e zero gossip. Sarò un puma" - Il titolo di una stagione, probabilmente la più importante della sua carriera già straordinaria. tuttosport.com

Cara Sofia…ehm…ma chi cazz è sta Sofia Per noi sei BRICT, da tenera come un Panda a velenosa Sirpuzza, sì, quella che morde la vita…e ogni tanto anche qualcuno dei suoi amici. Il piccolo e comandante clown (o dovremmo dire nasino rosso) che ha p - facebook.com facebook