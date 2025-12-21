Un uomo straniero di 34 anni è stato arrestato martedì sera dai carabinieri di Lido Adriano. L’arresto è avvenuto a causa di un’irregolarità sul territorio italiano, verificatasi durante un controllo di polizia. L’individuo, già noto alle forze dell’ordine, ha tentato di scappare all’alt, resistenza a pubblico ufficiale e violazioni delle norme sull’immigrazione. Dopo l’arresto, è stato rimpatriato.

Resistenza a pubblico ufficiale e violazioni al testo unico dell’immigrazioni: un 34enne straniero è stato arrestato martedì sera dai carabinieri di Lido Adriano. Il tutto è iniziato quando la pattuglia dell’Arma, alle porte della località balneare, durante un normale controllo alla circolazione stradale, ha intimato l’alt a un’autovettura il cui conducente in un primo momento sembrava fermarsi ma poi, improvvisamente, ha accelerato ed è scappato via a forte velocità in direzione di Porto Fuori, effettuando sorpassi azzardati e invadendo la corsia opposta tanto da mettere in pericolo sia gli altri utenti della strada, sia i militari che nel frattempo si erano messi al suo inseguimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Irregolare in Italia, scappa all’alt. Arrestato dai carabinieri e rimpatriato

