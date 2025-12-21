Ippica Ecco la Giornata dei Presidenti

Oggi all’ippodromo di San Rossore si disputa quella che è stata chiamata “la giornata dei presidenti” giacché cinque delle sette corse in programma sono dedicate a personaggi che hanno resto importante la società Alfea nel secondo dopoguerra, cioè i tre presidenti (Harry Bracci Torsi, Piero Studiati Berni, Stefano Meli ) e i due vicepresidenti (Cesare Brivio Brivio Sforza e Cesare Turri). Harry Bracci Torsi) ricoprì questa carica dal 1965 al 1979 apportando radicali modifiche alle strutture delle ippodromo ma soprattutto riuscendo nell’impresa di stravolgere il calendario portando le giornate di corse da 6 a 25. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ippica Ecco la "Giornata dei Presidenti" Leggi anche: Cna Sicilia: presentati i nuovi presidenti nazionali dei mestieri, ecco chi sono Leggi anche: Marra aderisce alla "Rete nazionale dei presidenti dei Consigli comunali per la pace" La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Ippica Ecco la Giornata dei Presidenti. Ippica Ecco la "Giornata dei Presidenti" - Sette corse in programma oggi all’ippodromo di San Rossore, cinque sono dedicate a personaggi che hanno reso grande la società Alfea . lanazione.it

Ippica, arrivano le sovvenzioni agli ippodromi - "È un'ulteriore accelerazione al processodi riforma dell'ippica, un proveddimento per certi versi innovativo, che cambia e rivoluziona il rapporto tra il Ministero e le Società che gestiscono gli ... corrieredellosport.it

Zonda Cup regina del Trofeo Trotto Montato 2025 a San Siro, Firmamento St firma il Premio Walter Baroncini nella 42^ giornata di trotto milanese Leggi: https://www.grandeippicaitaliana.it/news/zonda-cup-regina-del-trofeo-trotto-montato-2025-a-san-siro-fir - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.