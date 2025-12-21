Ennesimo cambiamento di palinsesto per gli appassionati di Io Sono Farah e La Notte nel Cuore. Contrariamente a quando indicato lo scorso venerdì da un promo, il prossimo appuntamento in prime time con le dizi turche andrà in onda domani sera, lunedì 22 dicembre 2025, e non martedì come inizialmente previsto. Giocando d’anticipo, le due turcate evitano così la sfida diretta con Cena di Natale, lo show di Antonella Clerici in onda su Rai 1 proprio martedì. Al momento risulta confermato, invece, l’appuntamento di martedì 30 dicembre, giorno in cui verrà trasmesso, salvo ulteriori modifiche, il finale de La Notte nel Cuore in coda a Io Sono Farah in seconda serata. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Io Sono Farah e La Notte nel Cuore giocano d’anticipo

Leggi anche: La Notte nel Cuore slitta in seconda serata per far spazio a Io Sono Farah

Leggi anche: Ascolti tv 19 dicembre 2025: The Voice Senior, Io sono Farah – La notte nel cuore, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

