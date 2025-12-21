Io non posso Ballando con le stelle il gesto di Barbara D’Urso dopo la proclamazione dei vincitori

Durante la recente puntata di Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso ha mostrato un gesto significativo dopo la proclamazione dei vincitori. La sua reazione ha attirato l’attenzione degli spettatori, evidenziando l’emozione e la delusione per il risultato. La corsa di Barbara e Pasquale La Rocca si è conclusa al terzo posto, a un passo dalla finale, contro la coppia formata da Andrea Delogu e Nino Perotti. “Io non posso”.

La corsa di Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca a Ballando con le Stelle si ferma al terzo posto, dopo la sconfitta a un passo dalla finalissima contro la coppia formata da Andrea Delogu e Niita Perotti. Un epilogo inatteso, perché fin dall'inizio D'Urso era stata indicata come una delle maggiori favorite di questa edizione, capace di imporsi per carisma, presenza scenica e crescente padronanza tecnica nel corso delle puntate. Nonostante la delusione per aver mancato l'accesso alla sfida conclusiva, la soddisfazione non è mancata e Barbara D'Urso l'ha mostrata apertamente, ringraziando giuria e pubblico per il risultato ottenuto.

