Investito in viale Salinatore Novantenne gravissimo

Un incidente stradale si è verificato ieri mattina in viale Salinatore, coinvolgendo un uomo di 90 anni che è stato investito da un'auto. L'uomo è stato immediatamente soccorso e trasportato d'urgenza al Bufalini in condizioni critiche. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell'incidente.

Un pauroso incidente stradale si è verificato ieri mattina in città, coinvolto un uomo di 90 anni che, investito da un automobile, è stato trasportato direttamente al Bufalini in codice di massima gravita. Il fatto è accaduto poco prima di mezzogiorno in viale Salinatore, all’altezza della farmacia. Il novantenne stava attraversando la trafficata strada circa all’altezza del negozio e verso di esso. Nel momento in cui stava camminando nella seconda corsia, proprio in mezzo alla carreggiata, è sopraggiunta in direzione di piazzale Ravaldino una Renault Modus, guidata da un uomo di 85 anni che non è riuscito ad evitare l’impatto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Investito in viale Salinatore. Novantenne gravissimo Leggi anche: Milano, investito da un autobus in viale Jenner: gravissimo pedone Leggi anche: Pedone investito da un autobus Atm in viale Jenner a Milano: è gravissimo Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Investito in viale Salinatore. Novantenne gravissimo. Investito in viale Salinatore. Novantenne gravissimo - Un pauroso incidente stradale si è verificato ieri mattina in città, coinvolto un uomo di 90 anni che, investito da un automobile, è stato trasportato direttamente al Bufalini in codice di massima ... ilrestodelcarlino.it

Forlì, anziano travolto in viale Salinatore - Un 90enne è stato travolto da un’auto mentre attraversava la carreggiata, lontano ... corriereromagna.it

Nell'arco di poche settimane, due nuovi scontri stradali in via Costantino: 1) pedone investito su strisce pedonali all'incrocio con viale Leonardo da Vinci; 2) due auto l'una contro l'altra all'incrocio con via della Villa della Lucina; Entrambi gli scontri sono replich - facebook.com facebook

#Cremona Anziano investito in viale Concordia: individuato il conducente x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.