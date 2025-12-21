Intervista al sindaco di Pesaro | Non solo manutenzioni trasformeremo la città

In questa intervista, il sindaco di Pesaro, Andrea Biancani, riflette sui progetti e le strategie adottate nel suo primo anno in carica. Con un focus sulla manutenzione e lo sviluppo urbano, Biancani sottolinea l’impegno a trasformare la città con un approccio di visione e concretezza. Pesaro, 21 dicembre 2025 – “Visione e concretezza”. È il mantra di Andrea Biancani sindaco di Pesaro da un anno, 6 mesi e 10 giorni.

Pesaro, 21 dicembre 2025 – “ Visione e concretezza ”. E’ il mantra di Andrea Biancani sindaco di Pesaro da un anno, 6 mesi e 10 giorni. Lo ripete di continuo tanto che qualcuno minaccia di stamparglielo sulla tazza del té verde, bevanda che beve a colazione, detox naturale per chi fa politica da 20 anni. Cosa intende? “Semplicemente che ogni azione si incastra dentro ad un progetto generale, come i pezzi di un mosaico. Prendermi cura della città non vuol dire soltanto far funzionare la gestione del verde o realizzare il Piano delle manutenzioni. Anche, ma se fosse così sarebbe riduttivo”. Viste le polemiche che ogni volta si addensano per le buche in città o per l’erba alta nei parchi, al contrario sarebbe già un successo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Intervista al sindaco di Pesaro: “Non solo manutenzioni, trasformeremo la città” Leggi anche: Manutenzioni in città e frazioni per la sicurezza Leggi anche: Volontariato e senso civico, manutenzioni per la città senza chiedere nulla in cambio (VIDEO) La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Intervista al sindaco di Pesaro: “Non solo manutenzioni, trasformeremo la città”. Intervista al sindaco di Pesaro: “Non solo manutenzioni, trasformeremo la città” - E’ il mantra di Andrea Biancani sindaco di Pesaro da un anno, 6 mesi e 10 giorni. msn.com

Presentato bilancio previsione Pesaro 2026, al centro politiche sociali ed educative - "Manutenzione e opere pubbliche sono importante ma bisogna ricordare cosa distingue la nostra città, ovvero gli investimenti nelle politiche sociali ed educative". msn.com

Il tour del sindaco nelle scuole: "Nuovi istituti e manutenzioni: lavori in ballo per 30 milioni" - La campanella d’esordio del nuovo anno scolastico è per la giunta Biancani l’avvio di un valzer tra le scuole, interessate da interventi manutentivi, anche impegnativi e grandi cantieri. ilrestodelcarlino.it

Falvio Di Muro, sindaco di Ventimiglia racconta il rapporto con la Costa Azzurra Christian D'Antonio di The Way Magazine nel Principato di Monaco intervista il sindaco di Ventimiglia Flavio di Muro sui rapporti della città con le vicine mete turistiche monegasch - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.