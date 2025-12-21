Intervista al sindaco di Pesaro | Non solo manutenzioni trasformeremo la città

21 dic 2025

In questa intervista, il sindaco di Pesaro, Andrea Biancani, riflette sui progetti e le strategie adottate nel suo primo anno in carica. Con un focus sulla manutenzione e lo sviluppo urbano, Biancani sottolinea l’impegno a trasformare la città con un approccio di visione e concretezza. Pesaro, 21 dicembre 2025 – “Visione e concretezza”. È il mantra di Andrea Biancani sindaco di Pesaro da un anno, 6 mesi e 10 giorni.

Pesaro, 21 dicembre 2025 – “ Visione e concretezza ”. E’ il mantra di Andrea Biancani sindaco di Pesaro da un anno, 6 mesi e 10 giorni. Lo ripete di continuo tanto che qualcuno minaccia di stamparglielo sulla tazza del té verde, bevanda che beve a colazione, detox naturale per chi fa politica da 20 anni. Cosa intende? “Semplicemente che ogni azione si incastra dentro ad un progetto generale, come i pezzi di un mosaico. Prendermi cura della città non vuol dire soltanto far funzionare la gestione del verde o realizzare il Piano delle manutenzioni. Anche, ma se fosse così sarebbe riduttivo”. Viste le polemiche che ogni volta si addensano per le buche in città o per l’erba alta nei parchi, al contrario sarebbe già un successo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

