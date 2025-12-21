Intervento killer di Okoye in Fiorentina-Udinese | rosso diretto inevitabile travolto Kean fuori area

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il portiere dell'Udinese Maduka Okoye ha compiuto una autentica follia dopo solo 9 minuti di gioco: sconsiderata uscita fuori area, investendo Moise Kean in mnodo scomposto, volontario e violento. Che gli è costato il corretto rosso diretto da parte dell'arbitro Mariani. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

