Intervento killer di Okoye in Fiorentina-Udinese | rosso diretto inevitabile travolto Kean fuori area

Il portiere dell'Udinese Maduka Okoye ha compiuto una autentica follia dopo solo 9 minuti di gioco: sconsiderata uscita fuori area, investendo Moise Kean in mnodo scomposto, volontario e violento. Che gli è costato il corretto rosso diretto da parte dell'arbitro Mariani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

