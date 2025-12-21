Intergalactic era atteso come il “Messia” ai TGA ma ha dato buca, tuttavia si è riuscito ad inserirlo nel calderone delle notizie di settore per un rumor proveniente da fonte solitamente affidabile ma comunque non confermato da fonti ufficiali. Cosa ci dice questo sul progetto? Naughty Dog è brutta e cattiva? Siamo ormai giunti alla fase conclusiva della nona generazione videoludica e si possono cominciare a tirare le somme. Per varie ragioni e fino ad ora, questa è stata probabilmente la generazione più deludente in termini di qualità e quantità di giochi presentati da quando le console casalinghe sono diventate di massa. 🔗 Leggi su Esports247.it

© Esports247.it - Intergalactic: The Heretic Prophet, il cruch indigna e spaventa: uscirà in questa generazione?

Leggi anche: Intergalactic: The Heretic Prophet uscirà prima del previsto? Naughty Dog sta assumendo dei traduttori

Leggi anche: Intergalactic: The Heretic Prophet, uscita nel 2027 e Naughty Dog alle prese con il crunch, per un report

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Intergalactic: The Heretic Prophet deve accelerare, Naughty Dog ordina il crunch; Scadenze mancate e crunch per Intergalactic: cosa sta succedendo negli studi Naughty Dog?; Intergalactic: The Heretic Prophet, sviluppo già soggetto a crunching; Naughty Dog torna al crunch per Intergalactic: si parla di straordinari obbligatori e un'uscita nel 2027.

Intergalactic: The Heretic Prophet, sviluppo già soggetto a crunching - Naughty Dog avrebbe indetto straordinari obbligatori nelle ultime settimane per una demo interna di Intergalactic: The Heretic Prophet. gamesource.it