Inter News 24 Inter U23, Pasini prepara i suoi alla sfida contro i nerazzurri guidati da Vecchi! Le parole del presidente dell’Union Brescia in vista della sfida. L’Inter U23 è stato il tema centrale delle parole pronunciate da Giuseppe Pasini, presidente dell’Union Brescia, intervenuto alla festa di Natale del club alla vigilia della sfida contro l’Inter U23, match che chiuderà il girone di andata del girone A di Serie C. Il numero uno bresciano ha ribadito come la concentrazione sia totalmente rivolta alla stagione in corso, sottolineando il valore del percorso intrapreso e il rispetto per l’avversario nerazzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter U23, Pasini avverte alla vigilia: «Salire subito sarebbe un doppio miracolo. Nulla è perso»

