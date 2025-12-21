Il prossimo giugno l’Inter vedrà una rivoluzione obbligata a causa dei tanti contratti in scadenza. Tra questi c’è ovviamente anche quello di Henrikh Mkhitaryan arrivato ormai all’età di 36 anni e che potrebbe chiudere la sua carriera proprio al termine della stagione. La dirigenza dunque si starebbe guardando intorno per trovare il suo erede, nonostante la presenza di Sucic in rosa. Tra gli obiettivi di Giuseppe Marotta per la prossima sessione di calciomercato ci sarebbe dunque anche un calciatore che in patria viene considerato proprio come il profilo adatto per raccogliere l’eredità del centrocampista armeno: il suo nome è Eduard Spertsyan, trequartista del Krasnodar, classe 1999. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, Marotta punta l’erede di Mkhitaryan: Spertsyan nel mirino

Leggi anche: Mercato Inter, Spertsyan nel mirino delle big: Inter, Juve e Napoli seguono il trequartista armeno

Leggi anche: Nuovo armeno per il dopo Mkhitaryan: Inter sulle tracce di Spertsyan. Ecco chi è

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Calciomercato Inter Marotta ha scelto l’erede di Dumfries! C’è anche l’ok di Oaktree per il prezzo.

Inter più italiana, Marotta punta a chiudere quattro colpi: ecco i nomi - Il fondo Oaktree ha già iniziato a ringiovanire la rosa nerazzurra con gli addii di Arnautovic, Correa e Taremi e tra ... calciomercato.it

Inter, Marotta: “Bilancio? Abbiamo creato un modello. In Champions si deciderà tutto all’ultimo” - Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, ha parlato prima del big match contro la Roma, commentando il momento della squadra e gli obiettivi “Alzare il livello? gianlucadimarzio.com

Il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato del mercato di gennaio, visto l’infortunio di Dumfries, e della scelta fatta in estate di puntare su un giovane allenatore promettente come Chivu. Siete d’accordo con le sue parole - facebook.com facebook

#Marotta replica alle critiche sull'Inter: "Vi dico la verità..." x.com