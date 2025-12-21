Inter News 24 . Ecco com’è andata. Un pomeriggio amaro segna il cammino dell’ Inter U15 nella tredicesima giornata di campionato. Sul terreno di gioco casalingo, la formazione allenata dal tecnico spagnolo Juan Solivellas Vidal è costretta ad arrendersi di fronte a un combattivo Hellas Verona, che espugna Milano con il risultato finale di 1-2. Non è bastata ai nerazzurri la solita firma d’autore del promettente attaccante Filippo Giovannoni. Il giovane centravanti, sempre più punto di riferimento del reparto offensivo della Beneamata, ha timbrato il cartellino realizzando la sua settima rete stagionale, confermandosi uno dei prospetti più interessanti della categoria nonostante il risultato avverso. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Hellas Verona U15 1-2, sconfitta casalinga per i giovani nerazzurri: non basta il gol di Filipponi

Leggi anche: Hellas Verona Inter, tre assenze pesanti per Zanetti in vista della sfida con i nerazzurri di Chivu

Leggi anche: Hellas Verona Inter, incredibile filotto di sfide senza perdere contro i gialloblù: record a un passo per i nerazzurri

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Under 15 Serie A e B, il Bologna ospita il Parma capolista nel derby dell’Emilia; Inter, il programma del settore giovanile: U16 e U15 affrontano il Verona; Giovanissimi U15 Veneto. Tutti i provvedimenti disciplinari; Scheda squadra Genoa U20.

Inter, il programma del settore giovanile: U16 e U15 affrontano il Verona - Le formazioni maschili e femminili del vivaio nerazzurro scenderanno in campo domenica: luoghi e orari dei match ... msn.com