Inter Guarin | Ho cercato di togliermi la vita Zanetti e Stankovic cercavano di aiutarmi

Pressione psicologica, depressione, malessere: queste possono essere alcune sensazioni che un giocatore può provare nel corso della propria carriera. In una lunga intervista al Corriere della Sera, Fredy Guarin, ex giocatore dell’Inter, ha confessato di aver vissuto un brutto periodo proprio durante la sua esperienza in nerazzurro, che lo hanno portato a rifugiarsi nell’alcol diventato ovviamente un problema: “ Ho bussato alle porte dell’inferno. Ho dovuto toccarle per rinascere. Dico sempre che strade come quella dell’alcolismo hanno quattro destinazioni: l’abbandono, l’ospedale, il carcere e la morte”. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

