Inter Dumfries mercato di gennaio aperto | tre strade per la fascia destra in vista del girone di ritorno

Inter News 24 Inter Dumfries e stop prolungato: tra profili mirati, sogni costosi e soluzioni ponte, il club valuta le mosse per gennaio secondo Tuttosport. Inter Dumfries è il tema caldo in casa nerazzurra in vista del mercato di gennaio. I due mesi abbondanti di assenza dell’esterno olandese, rientro previsto non prima di marzo, spingono il club a riflettere su un intervento mirato. La linea è stata chiarita dalle parole di Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, e approfondita da Tuttosport: niente spese compulsive, ma attenzione alle opportunità. «Il “non escludo nulla” pronunciato da Marotta deve essere interpretato come la volontà del club di Viale della Liberazione di puntare eventualmente a profili mirati, senza l’ossessione del dover per forza metter mano al portafoglio», scrive Tuttosport. 🔗 Leggi su Internews24.com

