Inter con la ‘sindrome da grande vittoria’ | è un 2025 da ‘zero tituli’! L’esame Napoli da non sbagliare | l’analisi
Il 2025 si presenta come un anno difficile per l’Inter, che si trova a dover affrontare le conseguenze di un recente successo. La “sindrome da grande vittoria” potrebbe influire sulla prestazione del team, rendendo l’esame Napoli un appuntamento cruciale per mantenere l’equilibrio. Di seguito, un’analisi accurata della Gazzetta dello Sport per comprendere le sfide e le opportunità in vista.
Inter News 24 della Gazzetta dello Sport. Il rendiconto annuale tracciato da La Gazzetta dello Sport boccia severamente le recenti ambizioni di gloria dell’ Inter. Il 2025 si chiude ufficialmente come un anno solare privo di titoli: un percorso doloroso iniziato con la rimonta subita dal Milan nella scorsa edizione della Supercoppa e terminato, con una simmetria crudele, con gli errori fatali dal dischetto contro il Bologna nella notte di Riad. Si è manifestata quella che viene definita una preoccupante “psicosi”: una sindrome da vittoria mancata che blocca la squadra nelle notti da dentro o fuori. 🔗 Leggi su Internews24.com
