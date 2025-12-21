Inter alle prese con ‘la maledizione scontri diretti’ | nerazzurri a digiuno con Milan Juve e Napoli da…
Inter News 24 Inter alle prese con ‘la maledizione scontri diretti’: nerazzurri a digiuno con Milan, Juve e Napoli da. Il bilancio sul 2025. Il giudizio complessivo sul 2025 dell’Inter è inevitabilmente macchiato da un rendimento deficitario negli scontri che valgono una stagione. Secondo quanto evidenziato da La Gazzetta dello Sport, la formazione nerazzurra sembra aver smarrito la formula magica per battere le storiche rivali: da quasi due anni, infatti, mancano i tre punti contro Juventus, Napoli e Milan. I numeri sono impietosi: l’ultimo trionfo nel derby risale al 22 aprile 2024, la notte che consegnò la seconda stella. 🔗 Leggi su Internews24.com
