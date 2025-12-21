Inter News 24 Inter alle prese con ‘la maledizione scontri diretti’: nerazzurri a digiuno con Milan, Juve e Napoli da. Il bilancio sul 2025. Il giudizio complessivo sul 2025 dell’Inter è inevitabilmente macchiato da un rendimento deficitario negli scontri che valgono una stagione. Secondo quanto evidenziato da La Gazzetta dello Sport, la formazione nerazzurra sembra aver smarrito la formula magica per battere le storiche rivali: da quasi due anni, infatti, mancano i tre punti contro Juventus, Napoli e Milan. I numeri sono impietosi: l’ultimo trionfo nel derby risale al 22 aprile 2024, la notte che consegnò la seconda stella. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter alle prese con ‘la maledizione scontri diretti’: nerazzurri a digiuno con Milan, Juve e Napoli da…

Leggi anche: Calciomercato.com – Inter in crisi negli scontri diretti: contro Milan, Roma, Napoli e Juventus solo 2 vittorie da agosto 2024

Leggi anche: Torchia sull’Inter e la Juventus di Tudor: «Gli scontri diretti sono molto importanti, con il Milan…»

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Inter, la maledizione del vice Dumfries: bocciati tutti gli arrivi, Luis Henrique viaggia sul filo - L’ingresso di Carlos Augusto a destra al posto di Dumfries rappresenta insieme una buona e brutta notizia per l’Inter. calciomercato.com

L'Inter alle prese con Supercoppa, campionato e Champions Dumfries: facebook

Inter, c’è l’annuncio: “Decisione presa, si compra già a gennaio! Ecco dove” x.com