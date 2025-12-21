Insulti razzisti verso Adhu Malual e la famiglia sugli spalti La giocatrice | Il silenzio non è più un’opzione
Adhu Malual, l'opposto di Monviso Volley e della nazionale italiana, ha denunciato quanto accaduto durante la partita casalinga tra la sua squadra e Macerata (campionato di A1). La giocatrice 25enne ha affidato il suo sfogo a un post su Instagram poi è intervenuta anche la sua società, che prende. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Leggi anche: Insulti razzisti dagli spalti, lo sfogo della pallavolista azzurra Adhu Malual: “Il silenzio non è più un’opzione”
Leggi anche: Lo sfogo di Adhu Malual: “Perché ho ricevuto insulti razzisti dai miei tifosi?”
La denuncia di Adhu Malual : « ho ricevuto insulti razzisti dal nostro pubblico - Amaro sfogo affidato ai social della schiacciatrice del Monviso Volley e della nazionale al termine della partita che la sua squadra ha giocato in casa contro Macerata ... tuttosport.com
Insulti razzisti al Palasport di Villafranca, lo sfogo di Adhu Malual: “Non mi sono sentita a casa” - La pallavolista Adhu Malual racconta gli insulti razzisti subiti a Villafranca: uno sfogo che riaccende il dibattito sul razzismo nello sport. quotidianopiemontese.it
Adhu Malual accusa: « ricevuti insulti razzisti da parte del mio pubblico - La schiacciatrice di Monviso e della nazionale affida ai social un amaro sfogo per quanto avvenuto ieri in occasione della partita casalinga della sua squadra contro Macerata ... corrieredellosport.it
Falzes, insulti razzisti e video hard durante il consiglio comunale - facebook.com facebook
Insulti razzisti nel torneo under 13, accuse alla squadra modello di integrazione della Virtus Verona: «Smentiamo categoricamente» x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.