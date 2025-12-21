Insulti razzisti verso Adhu Malual e la famiglia sugli spalti La giocatrice | Il silenzio non è più un’opzione

Adhu Malual, l'opposto di Monviso Volley e della nazionale italiana, ha denunciato quanto accaduto durante la partita casalinga tra la sua squadra e Macerata (campionato di A1). La giocatrice 25enne ha affidato il suo sfogo a un post su Instagram poi è intervenuta anche la sua società, che prende. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

insulti razzisti verso adhuLa denuncia di Adhu Malual : « ho ricevuto insulti razzisti dal nostro pubblico - Amaro sfogo affidato ai social della schiacciatrice del Monviso Volley e della nazionale al termine della partita che la sua squadra ha giocato in casa contro Macerata ... tuttosport.com

insulti razzisti verso adhuInsulti razzisti al Palasport di Villafranca, lo sfogo di Adhu Malual: “Non mi sono sentita a casa” - La pallavolista Adhu Malual racconta gli insulti razzisti subiti a Villafranca: uno sfogo che riaccende il dibattito sul razzismo nello sport. quotidianopiemontese.it

Adhu Malual accusa: « ricevuti insulti razzisti da parte del mio pubblico - La schiacciatrice di Monviso e della nazionale affida ai social un amaro sfogo per quanto avvenuto ieri in occasione della partita casalinga della sua squadra contro Macerata ... corrieredellosport.it

