Insulti razzisti dagli spalti lo sfogo della pallavolista azzurra Adhu Malual | Il silenzio non è più un’opzione

«Ieri sera ho giocato in casa. E non mi sono sentita a casa». Con un lungo post su Instagram Adhu Malual, opposto della Monviso Volley e volto della Nazionale femminile, ha affidato ai social un duro sfogo dopo il ko interno di Pinerolo contro Macerata, passato in secondo piano di fronte agli insulti ricevuti dagli spalti. Il racconto dopo la partita «In dodici anni di carriera non avevo mai assistito. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Insulti razzisti dagli spalti, lo sfogo della pallavolista azzurra Adhu Malual: “Il silenzio non è più un’opzione” Leggi anche: Insulti razzisti dagli spalti del ‘Neri’. Settore distinti chiuso per una partita Leggi anche: Usa, pubblicate le chat dei giovani repubblicani: dagli insulti razzisti all’esaltazione di Hitler Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Insulti razzisti dagli spalti, lo sfogo della pallavolista azzurra Adhu Malual: "Il silenzio non è più un’opzione" - Con un lungo post su Instagram Adhu Malual, opposto della Monviso Volley e volto della Nazionale femminile, ha affidato ai social un duro ... msn.com

La denuncia di Adhu Malual : « ho ricevuto insulti razzisti dal nostro pubblico - Amaro sfogo affidato ai social della schiacciatrice del Monviso Volley e della nazionale al termine della partita che la sua squadra ha giocato in casa contro Macerata ... tuttosport.com

Insulti razzisti per Adhu Malual e la famiglia in tribuna. Lo sfogo della pallavolista di Pinerolo e Nazionale: «Mai visto in 12 anni di carriera» - La campionessa nata a Roma da genitori del Sud Sudan star azzurra alle ultime Universiadi: «Dal primo minuto insulti, fischi e commenti. torino.corriere.it

