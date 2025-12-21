La stagione della Tarros si avvicina alla fase conclusiva del girone di andata, con tre giornate ancora da disputare. Tuttavia, a causa del turno di riposo previsto nell’ultimo turno, le opportunità di conquistare punti si riducono a sole due. La squadra dovrà quindi affrontare con attenzione queste ultime partite per mantenere la posizione in classifica e proseguire con determinazione il cammino stagionale. Insidia pisana di fine anno per la Tarros.

Tre giornate al termine del girone di andata ma alla Tarros ne restano a disposizione solo due dato che nell’ultimo turno il club dei Caluri osserverà il proprio turno di riposo. E dunque c’è da massimizzare, tra oggi a San Miniato, ultima gara del 2025, e poi in casa il 4 gennaio con la capolista Costone Siena. Quattro punti a disposizione ma per niente facili da racimolare, anzi. Sono cinque le sconfitte consecutive per i biancorossi che non prendono un referto rosa da inizio novembre (vittoria interna di misura contro Genova) ma che nelle ultime due gare sembrano cambiato marcia; una formazione, quella pisana composta esclusivamente da giovani 2006-2007 e 2008: un progetto di lungo respiro affidato sempre a coach Gabriele Martelloni ed ora impreziosito dal ritorno dopo due stagioni dell’ala classe 2001 Lorenzo Lovato, tra l’altro ex compagno di squadra di Daniele Pesenato a Gazzada, un innesto che porta fisicità ed esperienza al club toscano che solo sette giorni fa è andato vicinissimo al colpaccio in casa di Costone Siena dove ha perso di un solo punto per il canestro di Ballabio che ha salvato i senesi a 4 secondi dalla sirena. 🔗 Leggi su Lanazione.it

